Britney Spearsová bourala, „zaspala“ na semaforu

Bývalá popová princezna nestihla na křižovatce zastavit na červenou a narazila svým mercedesem do auta, které jelo před ní. Nabouraný nissan se posunul a zastavil až o auto stojící první v řadě.

Přivolaní policisté prozkoumali okolnosti nehody a po zvážení situace se rozhodli nikoho neobvinit. "Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Paní Spearsová si nevšimla, že automobil jedoucí před ní úplně zastavil," vysvětlil důvod nehody Patrick Kimball z kalifornské dálniční policie.

Není to zdaleka poprvé, co se Britney zapletla do autonehody. Například loni v srpnu jen o vlásek unikla obvinění za to, že ujela z místa nehody. Majiteli vozu tehdy zaplatila tučné odškodné, a tak se karambol už dál neřešil. V roce 2006 se pak Spearsová přiznala, že udělala "chybu", když byla vyfotografována, jak řídí se synem na klíně místo v dětské sedačce.