Britney Spears si fotí ploché bříško, aby dokázala, že ho neretušuje

Matka dvou dětí je právě na dovolené na Havaji. A během pobytu na ostrovech náležejících USA se často fotí v bikinách či v šortkách a ukazuje nejen pevné břišní svaly, ale i vysportované nohy.

Pokud někdo fotky retušuje, rozhodně to dělá za Britney. Ta totiž nedávno přiznala, že nepoužívá ani počítač.

„Upřímně, stále nepoužívám svůj počítač. Mé děti používají počítač mnohem víc než já! Chápu, že spousta lidí na to je, a mám dny, kdy píšu a dělám tyto věci, ale není to opravu nic pro mě. Není to můj problém,“ prohlásila americká hvězda, která se znovu dostala do formy po všech stránkách a chystá nové album.

Britney na své postavě pracuje soustavně už skoro rok. Denně cvičí a změnila i jídelníček. „Chci, aby mé cvičení bylo efektivní a zabralo co nejméně času. Takže začínám vždy dvaceti minutami intenzivního kardia, obvykle je to běh. Pak přejdu k posilování. Dělám sedy-lehy, dřepy apod. a nakonec strečink,“ popsala pro časopis Women’s Health.

Hodně také změnila jídelníček. „Jsem na syrovém jídle, hlavně jím sushi. Ke svačince si dávám ořechy a ovoce,“ popsala věčná bojovnice s jo-jo efektem.

