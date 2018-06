Britney Spears zuří. Média pomluvila její koncert v Austrálii

Na obranu Britney Spears ihned vystoupil organizátor jejího turné, manager a několik fanoušků.

"Britney to velmi rozčílilo. Je traumatizovaná. Vždyť je to lidská bytost. Je mi trapně za australská média, když vidím ty lživé články," řekl organizátor jejího turné po Austrálii Paul Dainty.

Tvrdí, že problém není negativní kritika vystoupení, ale pomluvy, že fanoušci odcházeli z koncertu už po třetí písničce, ačkoli zaplatili za lístek 200 až 1500 dolarů. "Lidé mohou kritizovat, když se něco pokazí, to je věc, se kterou musíme počítat, ale říci, že diváci byli zklamáni koncertem, to je naprostý výmysl," řekl listu The Australian Paul Dainty.

"Je smůla, že jeden novinář z Perthu si show neužil. Naštěstí tam ale byly tisíce lidí, kteří ano," napsal manager Britney Spears na Twitter. Její fanoušci pak na její stránky psali vzkazy, že vystoupení v Perthu bylo úžasné, nádherné a velkolepé. Pořadatel koncertu v Perthu Burswood Dome navíc tvrdí, že nedostal stížnost od nikoho ze 17.000 lidí, kteří byli na pátečním koncertu americké popové hvězdy. Stejnou návštěvnost měl prý i koncert následující den.

Už od příjezdu americké zpěvačky minulý týden se vede rozhořčená debata o tom, že při vystoupení používá playback. Taneční kreace v turné Circus skutečně Britney Spears provází jen mimikou. Debatu o tom iniciovala ministryně obchodu státu Nový Jižní Wales Virginia Judgeová, která řekla, že Australané by neměli tolerovat Spearsové vystoupení ve stylu Mickey Mouse. Uvedla, že na vstupenkách by mělo být uvedeno, zda část koncertu bude s playbackem.

Dainty ovšem tvrdí, že to je dobře známo a nikdo to nezamlčoval. "Bylo to na internetu devět měsíců. Tahle show má být hlavně neuvěřitelnou podívanou a to taky je," řekl.

Britbey Spears má v Austrálii v plánu ještě 14 koncertů, mimo jiné v Melbourne, Sydney a Brisbane v rámci turné Circus, které zahájila v březnu v New Orleansu a kterým chce propagovat svoje šesté studiové album.

V minulých letech zpěvačka uspořádala jen hrstku živých koncertů kvůli svému komplikovanému soukromému životu, který provázela mimo jiné léčba na psychiatrii, divoký rozvod, ztráta práv na opatrovnictví jejích dvou synů a řada skandálních kousků.