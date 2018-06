Britney Spears už není sama, randí s expřítelem Šarapovové

„Poznali se díky společným přátelům, a ačkoli to neberou zatím nijak extra vážně, zažívají spolu mnoho legrace,“ uvedl zdroj blízký zpěvačce v rozhovoru pro E! News.

Britney se ke vztahu nevyjádřila, ale dala na internet selfie, které sdílel i Ebersol a připsal k němu: „Štěstí.“

Britney Spears zveřejnila selfie s novým přítelem.

Ebersol už má hvězdné vztahy za sebou. Žil s tenistkou Mariou Šarapovovou či herečkou Sophií Bushovou.

Britney Spears po rozchodu s Lucadem tvrdila, že je sama spokojená, ale do budoucna by se ráda vdala a měla další děti. „Ráda bych teď hodně pracovala, ale potom bych moc ráda měla ještě jedno dítě, holčičku. Myslím, že by byla jako moje malá kopie,“ svěřila nedávno americká hudební hvězda.

S bývalým manželem Kevinem Federlinem má devítiletého Seana a osmiletého Jaydena.