Porotkyně Britney Spears předvedla celulitidu a zničené nehty

Autor soutěže talentů X Factor Simon Cowell se rozhodl vyměnit porotce televizní show. Místo Nicole Scherzingerové a Pauly Abdul angažoval mladičkou Disney hvězdu Demi Lovato a zpěvačku Britney Spears.

"Nic by mě nemohlo víc nadchnout než to, že se můžu připojit k porotě X Factoru. Velmi tomu pořadu fandím a teď budu součástí celé velké akce. Simon a L.A. by si měli raději dávat pozor!" vzkázala Spears dvojici Simon Cowell a L.A. Reid na tiskové konferenci v New Yorku.

Porota show X Factor: L.A. Reid, Demi Lovato, Simon Cowell a Britney Spears

Přestože se Britney Spears podařilo zhubnout a dostat do formy, má problémy jako spousta jiných žen. Když se ukázala v kratičkých šatech, předvedla celulitidu na stehnech a na jedné z akcí bylo vidět i její zničené, krvavé nehty.

"Jsem tak nadšená, že se můžu připojit k legendární skupině porotců. Mít možnost trávit každý týden se Simonem, L.A.em a Britney a sledovat to nejlepší, co může Amerika nabídnout, je splněním mého snu," dodala Lovato, která narozdíl od Spears za show zinkasuje jen 20 milionů korun.