Britney Spears provozuje sex po telefonu s exmanželem

Jenže Britney měla vždy velké libido a potřebuje svůj chtíč nějak ukájet. Podle zdrojů blízkých jejímu exmanželovi Kevinu Federlinovi si dělá dobře právě při hovorech s ním.

Britney začala nejprve Kevinovi posílat žhavé erotické esemesky. "Hovory pak začaly být rychle velmi smyslné. Připadalo mu to, jako by měl novou přítelkyni," uvedl zdroj blízký Federlinovi.



Britney Spears se ve svém novém videoklipu Womanizer objeví cela nahá

"Je to ještě na začátku, ale mezi nimi pořád něco je. Mluvili spolu nemravně po telefonu a taky o tom, jak se vzájemně milovali a jak se to všechno pokazilo. Teď si volají minimálně obden a Britney se mu omlouvá za volání a tvrdí, že je to kvůli chlapcům," citoval zdroj magazín NOTW.

Bývalí manželé a rodiče dvou chlapců se zatím dávat dohromady nehodlají a chtějí svůj vztah držet před veřejností v tajnosti.



Britney Spears s Kevinem Federlinem v době, kdy s ním čekala první dítě

"On si myslí, že se ona vrací do svých starých kolejí. Mají ale strach, jak budou vypadat, když byl jejich rozvod tak drsný. Chtějí si to nechat pro sebe a počkat, jak se to bude dál vyvíjet, než to oznámí veřejnosti," dodal zdroj.