Britney Spears přiznala: Můj nový život je horší než vězení

Popová princezna, jak se jí na počátku kariéry přezdívalo, se však v domově svých rodičů cítí jako ve vězení.

"Vede se mi teď skutečně dobře, ale jsou tu také špatné dny. I když totiž jdete do vězení, víte, že přijde čas, kdy vás zase pustí," citoval zpěvačku britský The Sun.

Ta přitom touto větou reagovala na fakt, že soud učinil otce Jamieho správcem jejího majetku a jejím dozorcem na dobu neurčitou.

"Ale v této situaci to nikdy neskončí. Je to, jako by byly Hromnice každý den... Myslím, že jsem příliš kontrolována. Kdybych nebyla pod těmi omezeními, jimž čelím, cítila bych se svobodně. Když jim řeknu, jak se cítím, vypadá to, že slyší, ale ve skutečnosti neposlouchají. Když uděláte něco špatně ve své práci, můžete se pohnout dál, ale já musím platit moc dlouho. Nechtěla jsem se nikdy stát jedním z vězněných lidí. Vždycky jsem se chtěla cítit svobodně... Myslím, že jsem svou lekci dostala a všeho už je dost," stěžovala si Spears.