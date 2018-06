VIDEO: Britney Spears představila svou kolekci prádla, sama ho neměla

16:32 , aktualizováno 16:32

Zpěvačka Britney Spears (32) představila v New Yorku svou kolekci prádla s názvem The Intimate by Britney Spears. Na rozdíl od propagačních snímků, na nichž je v prádle, si ale na jeho předvedení pozvala profesionální modelky a sama přišla bez podprsenky.