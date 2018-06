Britney Spears praskl zip na kostýmu. Ukázala holá záda a kalhotky

Britney Spears před dvěma lety podepsala kontrakt na vystupování v Las Vegas. „Piece of Me bude sexy akční show hodná Vegas od začátku do konce,“ říká zpěvačka na stránkách kasina, kde účinkuje, a její poslední vystoupení to potvrdilo.

Zpěvačka měla oblečený přiléhavý průhledný kostým s latexovými aplikacemi. Zip jejího trikotu ale nevydržel a rozepnul se.

Nejdřív se snažila zapnout si zip sama, ale nepovedlo se. Pak pokračovala ve zpěvu i tanci. Její tanečníci se vícekrát pokoušeli zip zapnout, pokaždé ale bez úspěchu.

Blondýnka nakonec podle choreografie ukázala divákům záda, ale zřejmě neměla v plánu, že budou nahá. Po skončení čísla hned odběhla do zákulisí, kde se převlékla do jiného kostýmu.