Britney Spears nesmí mít svůj mobil, otec ji chce mít pod kontrolou

Britney Spears je pod poručnictvím svého otce Jamieho od doby, kdy se před třemi lety zhroutila. Ten stanovil celou řadu opatření, kterých se musí popová hvězda držet.

"Nejbližší rodina a přátelé Britney bedlivě sledují. Snaží se dohlížet na ni a starat se, aby se znovu nezhroutila. Jedno z pravidel je, že se musela vzdát mobilu. To jim pomáhá mít ji pod kontrolou," řekl jeden člen jejího štábu reportérům listu The Sun.

O mobil zpěvačka přišla poté, co ji její bývalý bodyguard Fernando Flores obvinil, že mu posílala své nahé fotky a začal se s ní soudit kvůli sexuálnímu obtěžování.



I když teď Britney Spears zázračně zhubla, dostala se do formy a vyrazila na úspěšné turné, kde jí vyjádřila obdiv i Lady Gaga, nad svým životem hned tak kontrolu mít nebude.

Jamie Spears nespouští svou dceru z očí.

"Všechno jde sice dobře, ale poručnictví letos končit nebude. Britney je znovu na turné, což se jí moc líbí. Byl by to ale špatný okamžik k ukončení poručnictví, protože je v prostředí, které nezná. Není tedy důvod stav věcí letos měnit. Nejhorší, co by se mohlo stát, je, že by Britney spadla do starých vyježděných kolejí. To by jejímu otci zlomilo srdce," dodal.