Britney Spears navrhuje spodní prádlo a sama ho předvádí

Britney Spears navrhla svou kolekci spodního prádla a sama nafotila propagační snímek, který vystavila na Twitteru. Kolekci nazvala The Intimate Collection by Britney Spears a zdůraznila hlavně pohodlnost. „Každá žena by se měla cítit pohodlně a příjemně v tom, co nosí," říká zpěvačka.

Její kolekce má být ale zároveň luxusní a sexy. Cena by měla být 450 až 2 tisíce korun a prodávat se začne v září.

Britney se na propagačním snímku předvedla v černém prádle s kalhotkami, které zakryjí břicho. Zpěvačka věčně bojující s jo-jo efektem postavu příliš neukazuje.

Ačkoli byla poslední dobou opět v dobré kondici, její přítel David Lucado ji prý rozmazluje nezdravým jídlem. „David podkopává její dřinu a tajně jí nosí tašky s Flamin‘ Hot Cheetos, pepperoni Hot Pockets a čokoládové sladkosti,” uvedl zdroj z Las Vegas pro Showbiz Spy.

Britney Spears při vystoupení v Las Vegas

O zpěvaččin majetek a také o její zdraví podle soudního rozhodnutí stále pečuje otec Jamie Spears. Ten už osmadvacetiletému Lucadovi pohrozil, že ho odstřihne ze života dcery, pokud ji bude neustále cpát nezdravým jídlem.