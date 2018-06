Britney Spears: navenek zpěvačka, duší striptérka

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Abyste pochopili tento obrázek, je nutné vysvětlit následující: Britney postupně vyhodila svého stylistu, mluvčího, manažera a teď přišla i o asistentku. O své vlasy, make-up a oblečení se stará sama, případně poprosí kamarádku. A pravda se pomalu odhaluje... Britney Spears nemá vkus. Považuji za malý zázrak, že si pod ten průhledný trikot vůbec vzala podprsenku. Synové jí ale jednou budou vděční.

Britney nedávno fotila snímky ke svému rozhovoru pro časopis OK! a vztekala se, že všechno oblečení bylo málo těsné a krátké. Ze své obsesivní představy, že je striptýzová tanečnice, se tady alespoň na chvilku probrala. Z plna hrdla křičím (a napolo prosím) "Baby, one more time!" Starorůžové šaty se zlatým lemováním jsou nádherné, a to střihem, vzhledem i délkou. I když tuším, že za minutu po pořízení tohoto snímku je nelítostně pokecala kečupem (na onom focení si do drahých vypůjčených šatů s klidem utřela ruce umaštěné od kuřete a pak nechala své štěně ulevit si na jedny chanelky). Ale nesmějme se, podle posledních dohadů totiž Britney nejspíš trpí schizofrenií.

Stejná kabelka, stejné brýle, jiný outfit. Ke spokojenosti čerstvě rozvedené "zpěvačky" je kanárkový pruhovaný sportovní kompletek evidentně dostatečně těsný a krátký. Mně se na Britney Spears líbí hlavně to, jak je uvědomělá a skromná. Některé věci prostě nosí až do rozpadnutí a nejlépe všude a ke všemu. Vždyť zlatá je vlastně jen blýskavá žlutá, no nemám pravdu?

