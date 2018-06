VIDEO: Britney Spears se nechala vystřelit v mobilní kadibudce k nebi

Blond zpěvačka na videu hrdě nasazuje ochranné brýle a nechává se zavřít do modré plastové kadibudky. Ta je připoutána k obřímu praku a i se zpěvačkou vystřelena do oblak. Modrá toaleta pak letí několikrát nahoru a dolů a kamera uvnitř ukazuje, jak zpěvačka křičí, zatímco se po celé kabince rozstřikuje obsah toalety. Jeden z diváků začíná zvracet.

Pak se záchodek zastaví a vyběhne z něj zmáčená Britney s kousky toaletního papíru po celém těle a hlavního organizátora kopne do rozkroku. Tvůrci filmu Jackass 3D tvrdí, že to je scéna, kterou nakonec raději vystřihli. Ve skutečnosti je to ale vtipná upoutávka na jejich film, která má k realitě daleko. Zpěvačka by těžko mohla v klidu sedět na toaletě vystřelené do vzduchu, aniž by byla pečlivě připoutána.

I tak je ale vidět, že si Britney Spears umí ze sebe udělat legraci a pro propagaci svého nového alba udělá cokoli. Nebyla by to ale Britney, aby její návrat na výsluní neprovázely i skandály.

Jen pár hodin poté, co oznámila, že s ní na turné pojede Enrique Iglesias, španělská zpěvák svou účast bez jakéhokoli vysvětlení zrušil.

Navíc má Britney na krku žalobu. Společnost Brand Sense Partners, která investovala do jejího parfému, požaduje dohodnutá procenta ze zisku této vůně, které jim zpěvačka prý upřela. Žaluje ji proto o 174 milionů korun.