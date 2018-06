Britney Spears a Kevin Federline lepí vztah v manželské poradně

Divoké tříleté manželství Britney a Kevina, během kterého zplodili dva syny, skončilo v červenci minulého roku hořkým rozvodem korunovaným bitvou o svěření synů do péče.

Poté, co se dala zpěvačka po všech životních prohrách opět do pořádku, se k sobě bývalí manželé chtějí vrátit. Jak americkému magazínu National Enquirer prozradil zdroj z jejich okolí, chodí společně do manželské poradny a doufají, že jim vztah znovu vykvete.



Britney Spears s Kevinem Federlinem v době, kdy s ním čekala první dítě

"Britney nepřestala Kevina nikdy milovat a on ji vlastně také ne. Rozvod způsobily její excesy, kterých se však dávno zbavila," uvedl zdroj.

Britney s Kevinem doufají, že po půlroční terapii by mohli začít nanovo s čistým štítem. "Oba mají velký zájem na tom, aby byli kvůli sobě i dětem zase spolu, takže se důsledně drží rad psychologa. Musí třeba spolu chodit na romantické schůzky," prozradil zdroj.

Jak dodal, zpěvačka v současné době prodává svůj dům v Malibu hlavně kvůli tomu, aby si našli s Kevinem společné bydlení.