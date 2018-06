Britney si zahraje v Sexu ve městě

Britney Spearsová na festivalu Rock In Rio 3. 5. místo - Britney Spearsová Předávání cen amerických teenagerů "Teen Choice" - 12. srpna 2001 v amfiteátru Universal v Los Angeles Britney Spears na koncertě na počest 30. výročí sólové dráhy popové megahvězdy Michaela Jacksona. Britney Spearsová na ceremoniálu 29. ročníku Amerických hudebních cen v losangeleské hale Shrine Auditorium. Zpěvačka Britney Spearsová na ceremoniálu Grammy 2002.

Britney měla v některém z příštích dílů stanout po boku Kim jako záhadná Samanthina neteř. Zřejmě se tak ale nikdy nestane.Představitelka hlavní role a zároveň jedna z producentek seriálu Sarah Jessica Parkerová totiž Cattrallové od plic řekla: "Na to rychle zapomeň, zlato!""Víte, už jsem díky své roli posbírala několik ocenění. Dala jsem tomu seriálu všechno. Nehodlám teď přistoupit na to, že nám naši pověst zkazí kamarádka Mickeyho Mouse," zdůvodňuje Sarah, ztvárňující ve zmíněném seriálu Carrie Bradshawovou, svůj zamítavý postoj.Kde se bere v Parkerové tolik arogance? Britská popová hvězda si za to podle všeho vlastně může sama. V Hollywoodu i na Broadwayi Spearsovou každý zná z televizní show The Mickey Mouse Club, kde si jednoho myšáka zahrála. Byla prý špatná, a tak jí od té doby lidé z televizního světa neřeknou po straně jinak, než právě Mickey Mouse.Zatímco Sarah je přesvědčena, že účast dvacetileté zpěvačky by poškodila její hereckou prestiž, nesnášenliví rivalové si myslí o úspěšné seriálové novinářce něco jiného. "Když se Parkerová dozvěděla o castingu Spearsové, byla nepříčetná. Šlo jí o jedinou věc - že totiž bude vedle kvetoucí mladičké a šťavnaté dívenky vypadat mizerně. A taky že by vypadala," vystřelila si ze Zlatými glóby ověnčené Sarah J. Parkerové nevybíravě jedna manhatanská novinářka.