Britney si nechala šňupat kokain ze svého poprsí

Zpěvačka dokonce nechala jednoho z přítomných mužů nasát drogu nosem přímo z jejího poprsí. Informoval o tom britský list The Sun. O divokém večírku vyprávěl devětadvacetiletý kytarista Scott Kohler, kterého Britney spolu s dalšími deseti lidmi pozvala do svého Hollywoodského domu jen dva dny poté, co ztratila právo navštěvovat syny.

Zpěvačka prý do sebe klopila vodku, svlékla se do spodního prádla a vyzvala všechny: "Pojďte do vířivky." Kohler tvrdí, že pak jeden muž nabídl Britney kokain a "vtipkoval, že si chce dát lajnu přímo z jejího hrudníku, a ona souhlasila."

"Vypadala naprosto ve skvělé náladě. Vůbec ji nezajímal celý svět," tvrdí Kohler, který Britney potkal v losangeleském klubu Hyde pár dní po rozsudku, v němž jí soudce zakázal návštěvy u synů.