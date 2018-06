Britney si dá vytetovat jméno dítěte

Podle serveru Actustar to má být nade vší pochyby ženské jméno.

Svědčí o tom prý všechny dosavadní zpěvaččiny kroky - objednávka růžové výbavičky pro děvčátka u hollywoodské firmy Petit Tresor anebo podřeknutí se tiskové mluvčí, že nastávající mamince i holčičce se daří dobře.

Pokud jde o místo porodu, třiadvacetiletá zpěvačka si již rezervovala luxusní místo v nemocnici v arizonském Scottsdale, a to včetně dvou pokojů z každé strany, aby bylo zachováno co největší soukromí. Navíc chce, aby v pokoji, kde bude rodit, byly samé bílé a žluté růže.

Britney Spearsová prý také chystá pro nastávající maminky vlastní řadu módního oblečení. Podle agentury WENN už nasbírala spoustu nápadů, jak vkusně zabalit těhotenské bříško. "Pro nastávající maminky je v obchodech tolik šeredného oblečení! Nechápu, proč se neprodává něco, co by mělo větší šmrnc. Mám spoustu nápadů na modernější design a bavilo by mě je realizovat," vysvětluje zpěvačka.