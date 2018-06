Britney se vdala rodičům na truc

Od počátku do konce to byl podle ní jen truc podnik, který si vymyslela kvůli rodičům. Chtěla je totiž pořádně naštvat a rozhodla se, že se provdá, aniž by se o tom dozvěděli. - Více zde

"Myslím, že skutečně tak nějak jsem chtěla pořádně rozbrečet svou rodinu. Cítila jsem, že by to mohlo moji rodinu stmelit. Cítila jsem se hodně dlouho ztracená. Moje matka připravovala mou sestru pro showbyznys, a já jsem byla pořád na cestách, s prázdnou hlavou, nevěděla nic o tom, co se k čertu děje. Nepotřebovala jsem žádného psychologa. Potřebovala jsem svou mámu, a potřebovala jsem tátu," řekla Britney Spearsová magazínu Allure.

Podle popové princezny se její počin neminul účinkem a skutečně na citech rodičů zapracoval. Rodina se k sobě vrátila, a na přípravách druhé svatby s Kevinem Federlinem už Britney Spearsová spolupracovala se svou milovanou matkou.