Britney se může vybrečet na Islandu

Když se popová princezna hroutila z rozvodu, opíjela na večírcích a vyholila si hlavu, dojala se islandská hudební diva natolik, že jí poslala dopis plný rad a otevřenou pozvánku na návštěvu.

"Cítím s ní tolik soucitu. Poslala jsem jí několik svých myšlenek, které jsem sepsala, když jsem procházela podobným obdobím. Byla jsem schopná se pohnout dál jen stěží, ale ona nemohla. Ale může vždycky pobývat u mě na Islandu," přiznala se Björk.

Pravda je, že Britney Spearsové by pobyt na Islandu mohl jen prospět. Jednak by si trochu schladila hlavu, jednak by třeba prošla zásadní životní proměnou a zjistila by, že její poslání spočívá třeba... třeba v rybaření.

Jednačtyřicetiletá islandská zpěvačka a muzikantka se stihla již dvakrát provdat. S oběma muži má po jednom dítěti. S druhým manželem Matthewem Barneym žije od roku 2000.