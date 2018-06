Britney ruší koncerty kvůli vyčerpání

"Britney nás skutečně požádala, abychom kvůli jejímu vyčerpání zrušili koncerty plánované na červenec v zemích Blízkého východu. Necítí se na turné dostatečně silná," uvedl manažér zpěvaččina turné.

"Není na tom se zdravím vůbec dobře. A v ničem se to ani nelepší. Byla hodně nemocná, ale kvůli pracovním povinnostem neměla dostatek času na to, aby se mohla plně zotavit," mluví o důvodech vyčerpání přátelé dvaadvacetileté Britney.

"Britney se potřebuje dát pořádně dohromady, aby na tak náročné koncerty měla energii. Je dobré, že koncerty zrušila, a nesnažila se je odehrát vyčerpaná. Diváky by připravila o velký zážitek," uvedli pořadatelé turné.

Podle přátel chce zpěvačka také trávit více času se svým novým přítelem Kevinem Federlinem, kterého během turné zanedbává.

Britney na koncertech podvádí

Faktem je, vystoupení Britney Spearsové minulý týden v Rotterdamu označil belgický tisk za "obraz bez zvuku", neboť se zpěvačka plně spolehla na playbeck.

"Člověk nemusí být odborník, aby odhalil superpodvod. Obří plátna ukazují Britney se zavřenou pusou, zatímco z reproduktorů se line její hlas," napsal deník La Dernieure Heure.

"Když se poprvé obrátí k publiku, je tak udýchaná, že nedá dvě slabiky dohromady. Jakmile ale začne zpívat, hlas se jí nechvěje a je jasný," uvedl belgický list.

Idol teenagerů Spearsová, která upustila od vzezření rebelské školačky a stylizuje se nyní do role sexy vampa, zahájila své turné s názvem Onyx Hotel Tour k albu In The Zone na začátku března ve Spojených státech. Evropské putování zakončí 5. června v Lisabonu.