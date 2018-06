Britney prožila sex na jednu noc, milenec ji u toho tajně natáčel

Milenec na jednu noc se však neobjevil proto, že by chtěl v milostném románku pokračovat. Tvrdí, že skrytou kamerou natočil jejich sexuální radovánky.

Osmadvacetiletý muž, který tají své jméno, prozradil magazínu In Touch Weekly, že by klidně lechtivou nahrávku zpeněžil, ale stydí se za svůj chabý výkon.

"Potkal jsem Britney v baru a po pár koktejlech jsme skončili v jejím hotelovém pokoji," prozradil s tím, že se okamžitě na sebe vrhli.

"Byl to obyčejný, ničím výjimečný sex, tedy nepočítám-li to, že jsem měl v posteli Britney. Milovali jsme se slabých pětadvacet minut a pak jsme odpadli vyčerpáním," prozradil mladík, který dodnes lituje, že nerozjel pořádnou postelovou akrobacii, která by nadchla bulvární plátky a jemu přinesla tučnou odměnu.

Může však jít o mazaný počin vyděrače, který chtěl Britney jen upozornit, že video existuje. A začít s ní vyjednávat o jeho prodeji.