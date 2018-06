Britney poskytne finanční pomoc dětem mrtvých hasičů

Popová hvězdička Britney Spearsová hodlá věnovat dolar z každé prodané vstupenky svého podzimního turné dětem hasičů a policistů, kteří zahynuli při teroristických útocích na Světové obchodní středisko v New Yorku. Oznámila to agentura AP. Devatenáctiletá zpěvačka zároveň uvedla, že uspořádá dražbu, do níž chce mimo jiné dát sedadla v první řadě na svých koncertech. Celkem by chtěla získat až dva miliony dolarů.

