Britney odvezla záchranka znovu na psychiatrii

Internetem nejprve proběhly zprávy o tom, že se šestadvacetiletá zpěvačka pokusila o sebevraždu. Rodina to ale popřela. Převoz do nemocnice prý naplánovali tak, aby co nejlépe zamezili paparazziům akci zaznamenat. Ti nemohli sanitku pronásledovat, protože je zablokovaly policejní vozy.

Na místě byla i desítka strážníků na motorkách a nad domem Spearsové létala policejní helikoptéra.

Britney se tak už podruhé v jednom měsíci dostala do nemocnice kvůli psychickému zdraví. I tentokrát je na speciálním oddělení, kde ji mohou držet až 72 hodin proti její vůli, protože je nebezpečná sobě i svému okolí. Její rodina by si přála, aby zpěvačce v nemocnici stanovili diagnózu a naordinovali léčbu.

Před hospitalizací prý nespala několik dní a jezdila ve svém novém mercedesu okolo svého domu "jako šílenec", jak její stav popsal jeden z rodinných příslušníků serveru People.com.