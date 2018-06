Britney odhaluje více, než chceme vidět

Zpěvačka hitů Toxic či Baby one more time ráda běhá na veřejnosti v odvážných cirkusových modelech, ale to už všichni víme. Poslední zářez na pažbě představuje její květinový obleček, který prostě odhaluje více, než chceme vidět.