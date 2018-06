Britney: Od rozchodu s Justinem jsem nikoho neměla

"Nejhroznější je, že všichni se mnou chtějí mluvit o tom, co mě napadá, lidé se zajímají o to, jak se cítím. Ano, dosud žiji a snažím se to přijmout jako životní zkušenost. Od doby, kdy jsem se v květnu s Justinem rozešla, jsem nikoho neměla. Nejsem člověk, který může ukončit seriózní vztah a okamžitě se začít scházet s někým jiným," uvedla dvacetiletá zpěvačka.

"Je to takový divný pocit, být sama, ale myslím si, že se s tím vypořádám. Začínám si zvykat na novou situaci, vždyť jsem od patnácti let měla jen vážné vztahy. S Justinem jsem se rozešla kvůli absolutně různým názorům na život," podotkla Britney.

Její bývalý přítel, jednadvacetiletý zpěvák Justin Timberlake, se nedávno přiznal, že od té doby, co se s Britney rozešel, trpí nespavostí. Britney prý miloval a vždy milovat bude.

Timberlake se také svěřil, že si nemůže si odpustit, že navrhl skončení jejich vztahu. Při rozchodu s Britney mluvil o tom, že se rozešli kvůli tomu, že se nechtěl ženit, zatímco Britney na svatbě trvala.

K nedávno zveřejněným zprávám, že jsou s Britney opět spolu, Justin uvedl: "Jsou to jen drby, náš tříletý román skutečně skončil." Nicméně stejně jako Britney tvrdí, že nikoho nemá a od rozchodu s Britney nepolíbil ani jednu dívku, nešel ani na jedno rande.