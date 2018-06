Britney: Nemám problém s alkoholem!

Americká popová hvězda Britney Spearsová zuří a žádá od listu The New York Post omluvu a finanční odškodnění za to, že napsal, že dvaadvacetiletá zpěvačka má velké problémy s alkoholem.