Britney nemá styl, ale udává trendy

Mezi zastánci haute couture to vzbuzuje přinejmenším úžas. Byla to totiž Britney Spearsová, která do ulic celého světa zavedla módu nosit džíny "spadlé až k neslušnosti na bedra", přičemž ji v tomto trendu vzápětí podpořily další divy showbyznysu Christina Aguilera a Jennifer Lopezová.

Novináři obviňují zpěvačku také z toho, že vyprovokovala módu obnažených bříšek, přičemž zdůrazňují, že na rozdíl od její dokonalé postavy vzbuzuje většina amerických dívek, které této módě podlehly, vzhledem ke svým postavám bederními džíny a odhalenými bříšky spíše nepříjemné asociace než obdiv.

Vyslovila se k tomu nedávno i Kelly Osbourneová, která se stala módní ikonou alternativního směru. Prohlásila, že na rozdíl od Britney Spearsové nevládne bronzovým tělem a dostatečnou štíhlostí, takže dává přednost zakrývat to, co se jí samé nejeví důstojné.

A navíc lékaři varují, že žena či dívka, která se chce podobat Britney, Christině či Jennifer, si v takových džínách či kalhotech nebezpečně zahrává se zdravím. Nejde totiž je o prochlazené vaječníky nebo ledviny. Lékaři zjistili, že bederní kalhoty přiškrcují nervové provazce bederních svalů, jejichž trvalé poškození může vést k nepříjemné nemoci zvané parestézie.