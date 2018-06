Britney: Miminka se už nemůžu dočkat

"Mám tak krásný vztah ke své mamince, protože mě měla hodně mladá," píše dvaadvacetiletá Britney.

"Spousta lidí si myslí, že s mateřstvím by žena měla počkat, až bude starší. Ale já dělám kariéru od šestnácti, procestovala jsem celý svět a dokonce se líbala s Madonnou! Jediné, co jsem zatím nezažila, je ta věc nejbližší Bohu, a to je mít děťátko."

"Nemůžu se dočkat!" dodává nadšeně Britney, která se letos provdala za tanečníka a již dvojnásobného otce Kevina Federlina.

Slibuje navíc, že bude opravdu dobrá matka. "Vaše dítě musí být prací na celý úvazek. Chci své děti vychovávat sama, sdílet s nimi každý drahocenný okamžik a nespoléhat se na chůvy."

Zpěvačka také nedávno na svých stránkách vzkázala fanouškům, že hodlá zvolnit tempo, odpočinout si a užívat si života. Chce tak prý také umožnit "jiným přetíženým blondýnám", aby ji nahradily na titulních stránkách časopisů. Úmysl udělat si přestávku v kariéře oznámila v době, kdy vydává nové album svých hitů.