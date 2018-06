Britney: Mám ošklivé nohy!

Někdy si prý říká, že by to chtělo trochu zhubnout, ale nikdy to zase není tak vážné, aby si odepřela své milované jídlo.

"Nejsem typ člověka, který by se dokázal trápit hlady. Miluji jídlo a musím se pořádně najíst," říká rozumně Britney.

Už před rokem se v časopise National Enquirer objevila informace, že americká popová hvězda Britney Spearsová trpí závratěmi a je jí špatně v důsledku drastické diety, při níž jí jen syrovou zeleninu a pije vodu.

V této souvislosti Britney odmítla řeči o tom, že se zhroutila při jednom koncertě v USA. Podle slov její mluvčí je toto tvrzení "naprostá hloupost" a nic podobného se během koncertu nestalo.

Nicméně časopisy věnovaly pozornost tomu, že Britney začala tloustnout. Daily Express tehdy uvedl, že zpěvaččina hmotnost se začala zvětšovat hned po jejích trablech s bývalým přítelem Justinem Timberlikem a Britney zřejmě hledala útěchu v jídle.