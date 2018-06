Britney chce v novém filmu pobavit

10:49 , aktualizováno 10:49

Britney Spearsová se opět chytá dobýt filmové nebe. Popová star je nyní zabraná do přípravy v pořadí již druhé filmové role. Po boku Cher, Tima Allena a Bette Midlerové si tentokrát zahraje ve filmu In the Pink, který se začne natáčet již tento měsíc.