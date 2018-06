Britney chce muže a čtyři děti

Při prezentaci svého prvního hraného filmu Not a Girl v Německu nenechala popová princezna Britney Spearsová nikoho na pochybách, že si po hudební branži podmaní také Hollywood. "Co teď hledám, jsou fantastičtí režiséři s fantastickými scénáři," řekla v pátek v Kolíně nad Rýnem 20letá americká kráska. V Not a Girl Britney hraje dívku, která sní o kariéře zpěvačky a prožívá první lásku.