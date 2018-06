Britney a Justin si dělí majetek

Britney a Justin se zatím v otázce, komu by měl zůstat dům, jenž koupili ve šťastnějších časech svého vztahu, poněkud rozcházejí, stejně jako jejich přátelé. Zatímco ti, kdo stojí na Britneyině straně, jsou přesvědčeni, že dům by měl zůstat Britney jako náplast za to, že ji Justin pustil k vodě, Justinovi kamarádi soudí, že Britney na dům nemá nejmenší nárok, protože "Justin ho viděl první".

Ani jeden ze slavné dvojice ve zmíněném domě sice nestrávil moc času, ale oba už v této věci konzultovali s právníky. Zdá se, že vilka v Beverly Hills za trochu toho přetahování rozhodně stojí.

Kromě čtyř ložnic, bazénu, domku pro hosty a garáže pro pět vozů je v ní i proslulá velká ložnice s prostornou postelí, o níž Britney tvrdila, že na ní s Justinem nikdy nic neměla, neb je podle svých prohlášení stále ještě pannou.