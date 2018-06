Britney a Justin se nerozešli

"Všechno to byly jen novinářské fámy a kachny. Britney a Justin se ve skutečnosti nerozešli. Šlo jen o takové docela nevinné dětské hašteření," prohlašuje Harlessová.



Dá se ovšem jejím slovům věřit? Sama Justinova matka totiž přiznává, že obě mladé hvězdy jsou přece jen citlivější a prudší, než by bylo zdrávo. "Jsou to ještě děti, které jsou nuceny vyrovnávat se dnes a denně se svojí slávou. Měly teď sice menší spory, ale ty jsou již zažehnané a vyřešené," informuje slavná memphiská manažerka a matka v jedné roli.

Podle jejího tvrzení mělo být hlavní příčinou hádek a také údajného rozchodu pracovní vytížení Justina i Britney.

Obě ostře sledované celebrity totiž nedokázaly skloubit své letošní nabité programy. Zatímco Britney právě v Evropě propaguje svůj nový film Crossroads, Justin křižuje Spojené státy na turné společně se svojí kapelou 'N Sync.

"Kdyby vedli obyčejný život, mohli by si jeden večer společně sednout a o všech problémech si v klidu a otevřeně popovídat. Bohužel na to ale nemají čas, a tak jsou častokrát nuceni posílat si vzkazy prostřednictvím médií, která toho pak nechutně zneužívají," dodává Lynn Harlessová.