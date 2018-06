Britney a Christina jsou prý pornohvězdy

V těsné podprsence, podvazkách a se spoutávacími sadomasochistickými řetězy apeluje na živočišné instinkty. Výsledek jejího snažení: frekvence pouštění hitu na hudebních televizních kanálech se snižuje.



Ve Velké Británii byl klip dokonce označen za pornografický a mládeži nevyhovující. Někteří provozovatelé televizních stanic ho tak mohou pouštět až po 21. hodině. Všichni už tipují, co je možné od zpěvačky očekávat na blížících se MTV Europe Music Awards.



Na popularitě hvězd tohoto typu nepřidávají ani vyjádření mnohých kolegů z branže. Naposledy to byla Sheryl Crowová, která ostře odsoudila Britney, Chris a kolektiv s tím, že jsou to obyčejné pornohvězdy. "Jejich image je pošpiněný tím, jak své vršky shazují před kamerami a miliony diváků."

Christina Aguilerová pózuje před fotografy s cenou Grammy. Christina Aguilerová na ceremoniálu Grammy 2002.