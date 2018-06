Bolestivá móda: kůži prošpikuje kroužkový korzet

V salonu vám za cenu zhruba 8 tisíc korun prošpikují záda a navlečou kovové kroužky. Ty pak navzájem spojí stuhou a korzet je na světě.

Tato "ozdoba" stojí kromě peněz taky hodinu utrpení a následky mohou zůstat na celý život. Po pár týdnech nošení se totiž mohou vytvořit na těle jizvy.

Kromě toho může docházet ke krvácení a je tu velké nebezpečí infekce.

Pětadvacetiletá Laura Huntonová, která korzet nabízí ve svém tetovacím studiu v Southamptonu, ale trvá na tom, že je bezpečný.

"Korzet piercing je stále populárnější. Modifikace těla je opravdu oblíbená a každý se chce lišit. Může to být poměrně bolestivé. Pro někoho až příliš. Ale není to nebezpečné, protože piercing nejde do hloubky. Je to otevřená rána, takže se to musí ošetřit proti infekci. Je to jako kterýkoli jiný piercing," řekla Huntonová deníku Daily Mail.

Laura Huntonová vytváří korzet

Podle ní se není čeho bát. "Zanechá to jen pár červených jizviček," tvrdí.

"Chodí k nám mnoho různých lidí. Nechala si to udělat třeba pětačtyřicetiletá matka. Měli jsme tu i studenty uměleckých škol nebo lidi, kteří mají rádi bolest. Jiní to dělají, aby vypadali hezky na nějakou konkrétní příležitost," dodala.