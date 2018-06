Britka posílá všechny dcery na miss, prý jim to prodlouží dětství

Manželé Adlingtonovi mají dohromady šest dětí. Z toho čtyři holčičky, které se účastní soutěží krásy. Doma mají už 36 korunek. Rodina investuje spoustu peněz do kostýmů, umělých nehtů, řas, líčidel a všeho, co dotvoří bizarní vzhled živých panenek, který je v podobných soutěžích, kdo ví proč, vyžadován.

Po celém světě se proti soutěžím krásy dětí zvedají vlny odporu. Ve Francii čeká na schválení zákon zakazující soutěže krásy u dětí mladších šestnáct let. Je součástí návrhu zákona o rovnoprávnosti, který předložila ministryně pro ženská práva Najat Vallaudová-Belkacemová. Pořadatelé podobných soutěží po schválení zákona mohou jít až na dva roky do vězení a dostat pokutu v přepočtu asi 770 tisíc korun.

Francouzská Najat Vallaudová-Belkacemová chce dětské soutěže krásy ve Francii zakázat.

To je pro dvaatřicetiletou Nataliu Aldingotnovou nepochopitelné. Podle ní soutěže naopak prodlužují dětem dětství.

"Nikdy jsem si nedovedla představit, že budou mé děti v podobné soutěži. Oblékat děti do dospěláckých šatů se nám zdálo nevkusné a špatné. Ale od doby, co jsme do toho pronikli, vidím, kolik dobrého to přineslo naší rodině," řekla Britka deníku Daily Mail.

Šestiletá Poppy má na soutěžích velké úspěchy a pomohly jí prý s chováním.

Její dcery začaly soutěžit, když náhle zemřela jejich milovaná babička. Děti z toho byly psychicky otřesené a měly problémy s chováním. Rodiče proto hledali koníček, který by jim pomohl. Zkusili různé sporty a další volnočasové aktivity, pomohla ale až miss.

Na první soutěži dívky skončily ve svých kategoriích na prvním, druhém a třetím místě a přišly domů nadšené.

"Zamilovaly si to. Willow byla před soutěží velmi stydlivá. Teď se z ní stala jiná osobnost. Je sebevědomá a na jevišti jako doma," popisuje matka.

Její nejstarší dceru Jasmine zase ve škole šikanovali kvůli nadváze. V dětské soutěži krásy ale i tak uspěla, protože tam se prý tolik nehledí na postavu.

To, že své děti barevně líčí, nalepuje jim umělé řasy a stříká na ně umělé opálení, připadá Adlingtonové normální. "Když se pustíte do té hry, tak to musíte dělat," tvrdí.

"Vím, že budou lidé říkat, že své děti sexualizuji a že venku jsou pedofilové, ale lidi nechápou, že tyhle soutěže krásy jsou kontrolovány. Nikoho na ně nepustí. V hledišti jsou jen rodiny dětí a jen jeden oficiální fotograf. Já nenechávám dcery nosit nic odhalujícího jako jiné matky. Ano, Willow má i bikiny, ale žádné miniaturní a ještě se sukýnkou. Dělám jim kostýmy spíš jako z pohádek od Disneyho," hájí se šestinásobná matka.

Podle ní právě to, že nosí její dcery make-up na soutěžích, prodlužuje jejich dětství, protože na rozdíl od svých vrstevnic nemají touhu se líčit v běžném životě. "Hned po soutěži to smažou, nenosí to do školy nebo mezi své přátele. Možná jsme naivní, ale věříme, že je soutěže krásy udržují mladé."