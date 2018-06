Britka řešila krizi středního věku tetováním, teď nemůže najít muže

Dvojnásobná matka Amanda Brignallová začala s tetováním po rozvodu. Teď je jí 49 let a jen malou část jejího těla nepokrývá inkoust. Se samotou jí to ale nepomohlo. Muže totiž takové tetování spíš děsí.

"Zbožňuji svá tetování, ale muži to, zdá se, necítí stejně. Vypadá to, že je děsím. Za posledních sedm let jsem měla jen jedno rande. Bylo to přes stránky milovníků tetování, ale nevyšlo to," stěžovala si Brignellová deníku Daily Mail.

"Myslím, že když mě muži poprvé spatří, myslí si, že jsem trochu drsná. Neobtěžují se mě poznat."

Přesto si Britka nikdy svá tetování nezakrývá a ráda je dává na odiv. Schovávala je jen před matkou, která tetování nesnášela.

"Jediné místo, kde nejsem tetovaná, je zadek, protože tam není důvod. Kdo by to viděl?" říká.

Před tetováním si připadala jako obyčejná, nudná, stárnoucí žena. Chtěla prý dostat do svého života trochu výjimečnosti a lesku.

Amanda Brignallová bývala k přehlédnutí. To chtěla po rozvodu změnit.

"Měla jsem krizi středního věku. Bylo mi 44 a mé manželství bylo v troskách. Byla jsem nezaměstnaná, protože se u mě projevila osteoporóza, cítila jsem se stará a odmítnutá. Ale pak jsem přidávala jedno tetování za druhým a s každým novým jsem ucítila nový závan života. Teď na mě lidé koukají a nemohou uvěřit, že už mi bude 50," pochvaluje si Brignallová.

A i když je smířená s tím, že si těžko ještě najde muže a že bude mít problémy i s hledáním zaměstnání, tvrdí, že to za to stálo.