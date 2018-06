Britka s umělým vývodem střeva je hitem internetu, chce být modelkou

Fotka v plavkách, kde jsou vidět i sáčky do nichž ústí umělý vývod střeva, se na Facebooku líbila 190 tisícům lidí. Pozitivní reakce, které oceňují především odvahu odhalit to, co se lidé s touto nemocí snaží spíše skrývat, Townsendovou přiměly, aby nevzdávala svůj velký sen stát se modelkou.

"Vůbec jsem tuto reakci nečekala. Tu fotku viděly miliony lidí, 190 tisícům se líbila a 10 tisíc ji na Facebooku okomentovalo. Jsem moc ráda, že to vzbudilo povědomí o Crohnově chorobě a já se teď cítím daleko sebevědomější ohledně kolostomických sáčků. Budu skutečně šťastná, když tím inspiruji lidi v mém stavu, aby se cítili lépe. Když jsem poprvé dostala sáček, byla jsem zničená. Ale reakce na tu fotku mi pomohla ho přijmout," řekla deníku Daily Mail Townsendová, která má umělý vývod od roku 2010.

Crohnova choroba Zánětlivé poškození střeva, nejčastěji na konci tenkého střeva. Zánět se objevuje po celé šířce stěny. Tím dochází ke zjizvení, zúžení průsvitu střeva a může dojít až k neprůchodnosti. Důvody vzniku této choroby nejsou dosud zcela objasněny. Nejčastěji experti hovoří o tom, že je to nepřiměřená obranná reakce na některé složky potravy a bakterie ve střevě.

S tíživou situací jí pomohl přítel Ian, za něhož se loni provdala. "Když jsem se seznámila s Ianem, hned jsem mu sáčky ukázala, ale nehnul ani brvou. Naučil mě, že je na mně daleko víc než ty sáčky a vždy mě povzbuzuje, abych neskrývala svou postavu," říká Britka, která se díky manželovi odvážila vzít bikiny na dovolené v Mexiku. Lidé se jí občas na sáčky zeptali, ale necítila se tím dotčena, naopak byla ráda, že jim může vysvětlit, co je Crohnova choroba.

Townsendová věří, že se na tuto nemoc najde lék a nebude muset podstoupit transplantaci střev, s níž ovšem do budoucna počítá.

Před umělým vývodem začínala jako modelka, teď se k tomu chce vrátit. "Něco jsem už dělala před kolostomickými sáčky, ale jakmile mi je dali, řekla jsem si, že je to konec mého snu. Teď se těším na splnění svých cílů," dodala Townsendová.