Britka bez nohou získala kontrakt u modelingové agentury

Lizzy Holmesová se narodila s vrozenou vadou obou nohou. Trpěla celý život velkými bolestmi a brala pravidelné dávky léků. Během života podstoupila 36 operací, nakonec se ale lékaři rozhodli pro amputaci. První nohu jí vzali pod kolenem den po její svatbě. Zanedlouho jí amputovali i druhou.

„Cítila jsem se úžasně. Osvobozená, volná. Chtěla jsem, aby je amputovali už dlouho, protože jsem věděla, že život s protézami pro mě bude daleko snazší,“ řekla Holmesová deníku Daily Mail.

„Mé postižení nebude překážkou v ničem, co bych chtěla dělat. Miluji plavání a těším se, že snad vydělám dost peněz na to, abych si koupila speciální nohy do vody,“ dodala.

K tomu jí může dopomoci smlouva s modelingovou agenturou. Je jedinou modelkou bez nohou, jakou tato agentura zastupuje. Najali ji na základě fotografie z nemocnice, kterou do agentury poslala její matka. Zatím Lizzy nafotila svůj book, prostřednictvím něhož ji agentura bude nabízet klientům.

Kromě modelingu studuje Holmesová na univerzitě a chce se stát učitelkou na základní škole.