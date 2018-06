Moje prsa jsou pro mě noční můrou, říká obdařená Britka

Foxová má podprsenku velikosti 70R. Její prsa jsou přírodní a své majitelce působí spoustu komplikací. Trpí bolestí zad a vadí jí také to, že lidé stále zírají do jejího výstřihu.

"Spousta žen chce velká prsa, ale je to vlastně noční můra. Přitahuji muže, kteří jsou povrchní. Jen výjimečně se mi koukají do tváře, když se mnou mluví," řekla pro list The Sun Britka.

Ženy na ulici většinou nad jejími přednostmi kroutí hlavou a myslí si, že prsa jsou uměle zvětšená, případně, že Stephanie je pornoherečka.

"Nacvičila jsem si způsob chůze, při níž se moje prsa hýbou nahoru a dolů a lidé mohou vidět, že jsou pravá. Vypadá to, jako bych chodila po Měsíci," prohlásila Stephanie, která je přesvědčená, že ženy jí závidí, a také proto má více mužských kamarádů.

S posledním přítelem se však rozešla v roce 2010, protože byl žárlivý a vadilo mu, že jeho dívka je pokaždé středem pozornosti. V rodině mají ostatní ženy prsa normální velikosti a kvůli obdařené Stephanie tráví mužská část rodiny dovolenou většinou odděleně. Otci a bratrům totiž vadily poznámky na adresu Stephanie, která ale nad zmenšením prsou neuvažuje.