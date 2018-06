Britka v říjnu porodila šestnácté dítě a chce další

"Já prostě miluju mateřství. A máme obrovské štěstí v životě," řekla Radfordová britskému listu The Sun.

Britka poprvé otěhotněla ve čtrnácti letech. Tehdy z toho její rodiče nebyli nadšení. Nikdo ale netušil, že právě těhotenství bude tím, co dá jejímu životu smysl. Když jí nabídli, aby dnes třiadvacetiletého prvorozeného syna Chrise dala po porodu k adopci, odmítla to. Odmítl to i jeho otec Noel, jemuž je dnes jednačtyřicet a jenž je manželem Sue, s níž se o všech šestnáct potomků stará.

Sue bylo osmnáct, když se vdala. Pak se narodilo druhé dítě Sophie, jíž je dnes osmnáct. Po ní následovali sedmnáctiletá Chloe, patnáctiletý Jack, třináctiletý Daniel, jedenáctiletý Luke, desetiletá Millie, devítiletá Katie, osmiletý James, sedmiletá Ellie, šestiletá Aimee, čtyřletý Josh, tříletý Max, dvouletá Tilly May a roční Oscar. Letos v říjnu se narodil Capser, ten prý ale posledním z klanu nebude. Jeho porod přitom trval pouhých šestnáct minut.

"Vím, že lidé na nás zírají. Někteří si myslí, že ty děti nemůžou dostat tu pozornost, kterou potřebují. Ale vůbec netuší, jak jsme jim oddaní. A možná budeme mít štěstí a budeme mít další děti," prohlásila Radfordová.

Rodina utratí za jídlo v přepočtu 7 800 korun týdně. Každý den ráno sní tři chleby, dvě krabice cereálií a 10 litrů mléka. Děti obědvají ve škole a typická večeře představuje 16 vepřových kotlet, sedm kilo brambor, tři hlávky zelí a 30 mrkví. O pečivo mají postaráno, provozují totiž místní pekárnu.

Rodinný klan se nedávno ještě víc rozrostl. Druhorozená Sophie totiž porodila dceru Daisy.