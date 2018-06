Britka jedla v těhotenství písek a mycí houbičky

Kelly-Marie Pearceová tvrdí, že během těhotenství spořádala 20 houbiček denně a spoustu písku. "V té době mi to opravdu chutnalo," řekla osmadvacetiletá Britka deníku Daily Mail.

Tyto nezvyklé chutě měla při obou těhotenstvích, a i když to není právě zdravá výživa, její dcera Lola a syn Lucian se narodili zdraví.

"Potřebovala jsem to. Spořádala jsem mísy písku denně. Nejedla jsem nic jiného než písek a houbičky. Jako když máte hroznou chuť na čokoládu, a pak konečně dostanete kousek, cítíte takové uspokojení," říká dvojnásobná matka.

Poruše, při níž lidé jedí věci, které nejsou určené k jídlu, se říká pica syndrom.

Její poruše se říká pica syndrom. Lidé, kteří jím trpí, pojídají věci, jako je křída, hlína, kameny, písek, sklo a další. Následkem toho se jim nestravitelný materiál může hromadit v žaludku a může dojít k jeho poškození nebo k ucpání střev a dalším zdravotním problémům.

"Cítila jsem v ústech zvláštní chuť. Věděla jsem, že mám na něco hroznou chuť, ale nemohla jsem přijít na to, co to je, až dokud jsem neviděla písek. V tu chvíli jsem věděla, že to chci," popisuje Pearceová.

Později v koupelně ji napadlo vyzkoušet mycí houbu. "Jen jsem si trochu kousla, pak ji trochu žvýkala, než byla vlhká, a pak jsem ji ještě posypala pískem. Bylo to opravdu výborné. Začala jsem tedy jíst houbičky na nádobí, ale odstranila jsem z nich tu drsnou část."

Kelly-Marie Pearceová má i přes nezdravé stravování v těhotenství dvě zdravé děti.

Její chutě znepokojovaly hlavně jejího manžela Damiana, který se bál o zdraví děti. "Nemohl jsem ji zastavit, byla totálně závislá," popsal. Jeho obavy se ale naštěstí nepotvrdily a obě děti jsou zdravé.