Britka chce vypadat jako Styles z One Direction, změní si i pohlaví

"Když jsem ho prvně viděla, řekla jsem si, že vypadám jako on. Mohli bychom být bratři. Nebo bratr a sestra," řekla Bestová v pořadu This Morning.

Podoba s osmnáctiletým zpěvákem jí pomohla v rozhodnutí ke změně pohlaví.

"Pomohlo mi to. Jsem v kontaktu s dalšími mladými lidmi, kteří chtějí změnu z chlapce na dívku nebo opačně, a také říkají, že jim pomáhá mít nějaký vzor, kterému by se chtěli podobat," dodala.

Catrina Bestová Harry Styles

Bestová ale nemá zatím na změnu pohlaví peníze a doufá, že ji operaci zaplatí pojišťovna. "Pokud to zaplatí, tak projdu hormonální terapií, dostanu testosteronové injekce a pak podstoupím odstranění poprsí. Ještě si nejsem jistá, zda podstoupím i změnu dole, to nemá každý, protože to je moc operací."

Jako chlapec se Catrina cítila už v dětství. Hrála si jen s kluky, nechtěla nosit dívčí oblečení ani dlouhé vlasy a chovala se vždy spíš jako kluk. Aby se vyhnula posměškům ve škole, snažila se na střední vypadat jako dívka. Nechala si narůst vlasy, nosila sukně a dokonce randila s klukem. "Ale bylo to hrozné. Cítila jsem se kvůli němu hrozně, protože on vůbec netušil, co je špatně," prozradila Bestová.

Když jí lékaři diagnostikovali poruchu psychosexuální identifikace, byla to pro ni úleva.