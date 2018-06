Británii čeká bitva kolem špehování v zaměstnání

Sprosté poznámky, vyhledávání místa, odborová činnost, podrobnosti o nemoci nebo tajnosti sexuálního života jsou jen některé z mnoha věcí, o kterých lidé hovoří nebo píší a o kterých by nechtěli, aby o nich věděl jejich šéf. Nový zákon dává vedoucím široké možnosti "monitorování" a může vyvolat dlouhý boj. Základní otázkou je, zda pracující mají právo počítat se soukromím, když používají pracovní telefon nebo e-mailové spojení.

Na jedné straně jsou podniky, které tvrdí, že potřebují rozsáhlý přístup ke komunikacím svých zaměstnanců, aby mohly dělat dobře svou práci - například odpovídat na obchodní poštu zaslanou pracovníkovi, který je nemocný, nebo hledat počítačové viry.

Na jejich straně je nový zákon Lawful Business Practices Regulations, jehož původní monitorovací omezení byla odbourána poté, co si podniky stěžovaly, že omezení vytvoří nepřijatelné obtíže. Původně potřebovaly podniky souhlas obou stran, aby mohly zachytit něčí telefonní rozhovor nebo e-mail. "Sekretářka by postupovala protizákonně, pokud by prohlížela e-mailové zprávy svého šéfa bez souhlasu i autorů vzkazů," řekl podnikový právník James Davies.

Na druhé straně jsou odbory a odpůrci špehování, kteří tvrdí, že nový zákon odpírá veškeré právo na soukromí. "Neočekávala bych, že se někdo bude prohrabávat v mých pocitech, pokud budu nemocná mimo práci," řekla Chris Evansová z nátlakové skupiny proti sledování zaměstnanců Internet Freedom.

Tento tábor vyhrál jedno kolo začátkem měsíce, když oficiální komisař pro ochranu dat řekl v kodexu praktického chování, že se nemá podkopávat právo zaměstnanců na soukromí. Návrh kodexu upustil od důsledného elektronického monitorování a uvedl, že pracovník má právo na určitou důvěru a na práci bez toho, že by byl stále sledován.

Kodex bude mít také sílu zákona, což vyvolává zmatek a těžká rozhodování pro právníky, od kterých soudy požadují, aby rozhodli, který ze zákonů je ten pravý. "Regulace budou mít větší váhu, ale komisařův text se těší podpoře úmluv o lidských právech," řekl právník pro lidská práva Richard Arthur.

Soukromý e-mail bude podle zákona dále soukromý, ale zaměstnavatel bude mít právo si ho přečíst, aby zjistil, zda jde o pracovní, nebo služební záležitost. Když šéf zjistí, že vzkaz je privátní záležitostí, například o řešení vašeho onemocnění AIDS, musí přestat vzkaz číst, ale zlo je již spácháno, říkají kritici zákona.

"Nejsme spokojeni s tím, že zaměstnavatelé by mohli běžně procházet e-mailové zprávy. V rukou špatného zaměstnavatele by to mohlo být i nebezpečné," řekl mluvčí odborů TUC, které volají po "boji proti nepřijatelnému špehování na pracovišti".