Británie zažije opět královskou svatbu

Na rozdíl od svých sourozenců se princ Edward, sedmý v pořadí následnictví trůnu, nežení ani ve starobylém Westminsterském opatství jako jeho rodiče, sestra Anne či bratr Andrew, ani ve velkolepé katedrále svatého Pavla. Jeho svatba se koná v daleko komornějším prostředí - v prostorách hradu Windsor nedaleko Londýna, podle něhož přejal vládnoucí britský panovnický rod své jméno.

Obřad

Samotný obřad začne - podle dvorní etikety v poněkud neobvyklé hodině - v pět odpoledne místního času v hradní kapli svatého Jiří. Ženich a jeho starší bratři Charles a Andrew, kteří mu jdou za svědky, mají dorazit čtvrt hodiny před zahájením obřadu. Deset minut před pátou jsou očekáváni královští rodiče - Alžběta II. a princ Philip. Přesně o páté má vkročit do kaple Sophie v doprovodu svého otce. V jaké róbě, to se zatím pečlivě tají. Odborníci však tipují, že by to mohl být nepříliš romantický, jednoduchý model od jejího oblíbeného návrháře Tomasze Starzewského.

Snubní prsteny vytvořil ze dvaadvacetikarátového zlata z velšského Dolu prince Edwarda královský klenotník z dvorního zlatnictví Asprey and Garrard, který zároveň pečuje i o korunovační klenoty a osobní klenoty panovnice a členů královské rodiny.

Po obřadu a nezbytném fotografování usednou novomanželé do otevřeného kočáru a vydají se pozdravit davy přihlížejících zvědavců do ulic Windsoru.

Zatím se spekuluje o tom, zda si nechají po svatbě říkat manželé Windsorovi. Je však také možné, že by mohli od královny získat titul vévody a vévodkyně z Cambridge, podobně jako se po svém sňatku stal princ Andrew vévodou z Yorku.

Hostina

Během projížďky novomanželů Windsorem bude hostům na hradě servírováno lehčí občerstvení. Po tradičním krájení čtyřpatrového svatebního dortu, zdobeného mimo jiné i tenisovými míčky - připomínkou toho, že se novomanželé poznali na tenise, a po přípitcích začne v šest hodin svatební hostina. Bude se odehrávat v reprezentačních sálech hradu, které byly po ničivém požáru nedávno znovu otevřeny v plné slávě a lesku.

Menu sestavil královský šéfkuchař a na přípravě jídel se spolu s královskými kuchaři podílí i jedna londýnská firma. Hostům bude předložena mimo jiné uzená treska zapečená s rýží a houbami v těstě, hovězí stroganoff, velký výběr zeleniny a salátů a jako dezert budou servírovány čerstvé maliny.

O hudbu se postarají hudebníci z orchestrů, jejichž patronem je uměnímilovný princ Edward, a kapela královského námořnictva.

Po svatbě

Edward i Sophie jsou si sice vědomi svých povinností coby členů královské rodiny, ale hned po líbánkách se chtějí oba vrátit ke své práci. Sophie, často pro svůj zjev přirovnávaná k zesnulé princezně Dianě, se nehodlá vzdát své firmy pro public relations a věnovat se podobně jako ona charitativní činnosti.

Novomanželé budou žít na viktoriánském sídle Bagshot Park v hrabství Surrey, obklopeném asi 30 hektary zeleně a stromů. Nejméně dva roky by prý nechtěli mít děti.

"Chceme si zvyknout spolu žít, kromě toho je ještě spousta práce na domě a v zahradě a samozřejmě máme spoustu práce každý ve své firmě. Že bychom chtěli hned rozšířit rodinu - to momentálně nemáme v úmyslu," poznamenala k tomu Sophie.

Edwardovo případné šťastné manželství by znamenalo velké povzbuzení pro monarchii. I přes všechnu kritiku královské rodiny, jejíž členové se díky složitým peripetiím svého života a nezměrnému zájmu médií, má monarchie podporu více než poloviny národa. Podle výzkumů si třiasedmdesát procent Britů myslí, že by jejich země měla zůstat monarchií. A královna i její vláda postupně uskutečňují kroky k její modernizaci, aby aspoň částečně držela krok s dobou.