Británie si připomíná svatbu století, před 30 lety si Charles bral Dianu

9:18 , aktualizováno 9:18

Tragicky zesnulá princezna Diana by letos oslavila padesátiny. Je to taky 30 let od její pohádkové svatby s princem Charlesem, která je označována za svatbu století. Sňatek měl zdůraznit význam monarchie v nelehkých časech. Pohádka, která neměla šťastný konec, začala velkolepě.