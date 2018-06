Británie má další prefabrikovanou skupinu

Naposledy si více než jedenáct miliónů lidí zapnulo televizi, aby se dozvědělo, o kom se bude brzy na hudební scéně asi nejvíc mluvit.

Podobně jako v televizní soutěži Velký bratr vstupovali i tady diváci prostřednictvím kamer do soukromí budoucích hvězdiček, poznávali jejich slabiny i přednosti, viděli je nervózní při zkoušce s mikrofonem v ruce i uvolněné v zákulisí, jejich vítězství i prohry.

V mimořádně náročném konkursu z původních 3.000 adeptů ve věku 18 - 24 let obstálo nakonec pět, zárodek nové pěvecké skupiny. Kvintet tří dívek a dvou chlapců, v níž je i čtyřiadvacetiletá matka dvou dětí, může být jednou stejně populární, jako byl před časem obdobný popový prefabrikát - dívčí kvintet Spice Girls.

Obrovský zájem televizních diváků je už dopředu takřka zárukou úspěchu. Sázkové kanceláře vypsaly kursy na to, že v březnu se hned po své premiéře nová skupina vyšvihne do čela hitparády. A pokud to nebude příští měsíc, bude to prý určitě do konce roku.

Danny Foster, Noel Sullivan, Kym Marshová, Suzanne Shawová a Myleene Klassová nakonec nejlépe obstáli v tvrdé konkurenci a ze série zkoušek vyšli vítězně. Kromě výborného hlasu a pohybového nadání museli prokázat, že jsou osobnostmi a že se hodí pro trh.

Některé talentované zpěváky musela porota odmítnout jenom pro to, že by do skupiny nezapadli, že jsou stvořeni pro sólovou dráhu nebo že zkrátka nemají potřebnou marketingovou hodnotu.

Rozjetá mašinérie zábavního průmyslu neponechala nic náhodě. Zpěváci se museli podrobit i psychologickým testům, aby se zjistilo, zda dokážou unést tíhu slávy a tlak médií.

Vybraná pětice pak dostala k dispozici dům na utajovaném místě, v němž společně bydlela a tvrdě na sobě pracovala. Pak odjela do Norska, kde natočila své první album. Po návratu do Londýna dostal každý člen skupiny za první kontrakt královských 100.000 liber.

Kdyby se náhodou skupina z nějakých důvodů rozpadla, jsou v záloze ti méně šťastní z poslední desítky uchazečů, kteří by je brzy nahradili. Showbyznys vyhodí na trh další popový prefabrikát tak nebo tak. Na varovné hlasy, že taková výroba zpěváků ve skutečnosti ruinuje hudební scénu, se nijak neohlíží.