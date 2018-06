Británie komunikuje pomocí šifrovaných SMS zpráv

Stačí jí pouze pár písmen a číslic, aby zjistila, zda kámoška zrovna v tu chvíli může mluvit (Hi, Are You Free To Talk?). Jindy se může třeba zeptat WAN2TLK OR TXT (Want To Talk Or Text? - Chceš si popovídat nebo posílat textovky?).

Až si holky na dálku bez otevření pusy poklábosí, jedna z nich poděkuje za pozvání na večírek GR8 FANX (Great, Thanks - Super, dík) a pak se rozloučí obvyklým CUL8R (See You Later - Tak zatím čau).

Studenti bojují s angličtinou, stěžuje si profesor

Angličtina sotva dokáže vystihnout tak jemňoulinké významové odstíny jako třeba čeština, svou stavebnicovou tvárností a hravostí je však pro věk technologických vymožeností jako stvořená.

Nejdůležitější pro mobilové vzkazy jsou souhlásky; samohlásky si snadno každý doplní sám. A pravopis jde samozřejmě stranou.

"Kvantita komunikace se zvýšila, ale kvalita rapidně poklesla. Už i na univerzitě bojují studenti s angličtinou," postěžoval si Ken Lodge, jazykový expert z University of East Anglia.

Avšak bez ohledu na to, co si myslí učenci, textové zprávy neboli "esemesky" vzaly Británii útokem. Podle odhadů je na ostrovech měsíčně odesláno přes 700 milionů textových vzkazů.

Vyťukávání zpráv do mobilu v autobusech a ve vlacích začíná nahrazovat mobilové klábosení a zprávy SMS se staly velkým konkurentem e-mailů. Velký podíl má v textových vzkazech flirtování a milostná vyznání.

Provozovatelé mobilních sítí si mnou ruce

Nejde ovšem jen o kratochvíli, ale i o velký byznys - provozovatelé mobilních sítí si spokojeně mnou ruce. Nový mocný fenomén pronikl i do knih. Tak například "ltle bk of txt msgs" je název "Knížečky textových zpráv", populárního slovníčku, který obsahuje vše potřebné pro zvládnutí nového technojazyka - jak akronymy, tak znaky.

I s minimální znalostí angličtiny lze vcelku lehce rozluštit, že RUOK? je totéž jako Jsi v pohodě? (Are You OK?). Ve druhé lekci pak novic zjistí, že Ti2GO nemůže v elektronickém těsnopisu znamenat nic jiného, než že je čas jít (Time To Go).

Kdekdo dnes už taky ví, jak se přes mobil usmát :) a že :( znamená smutek. Avšak jak svému okolí třeba sdělit takovou urgentní novinu, že jsem právě skonal? I s tím si znalec dokáže poradit X-( A pokud by náhodou pro někoho ta změť podivných šifer byla stále velkou záhadou, pak je tu prosté vysvětlení :-S Neboli: Moje poslední zpráva nedává smysl.