„Vím, že do kompletního orchestru mi pár nástrojů chybí, ale musel jsem pracovat s tím, co jsem měl k dispozici. Také jsem nikdy předtím nedirigoval, takže si nejsem stoprocentně jistý, co dělám. Díval jsem se na spoustu videí s dirigenty a snažil se dělat něco podobného jako oni,“ napsal Morfitt ke svému videu.

Na videu pracoval jeden měsíc. Všechno natáčel ve svém pokoji před zeleným plátnem. Celkem zvládl hru na devět nástrojů a nakonec se mu podařilo dát dohromady sedmdesátičlenný orchestr.