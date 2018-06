Brit si nechá odstranit tetování s Miley Cyrusovou, zpěvačce se nelíbí

McCoid má na těle zpěvaččiny portréty z různých časových období, několikrát její jméno, iniciály a taky úryvky jejích písní. Miley Cyrusové se ale jeho posedlost nelíbí. Veřejně nazvala jeho tetování „ošklivými“ a celou jeho posedlost za děsivou a zablokovala si ho na Twitteru.

Otec tří dětí, který po zpěvačce dokonce pojmenoval svou nejmladší dceru, nyní říká, že všeho lituje a chce si nechat tetování odstranit.

„První tetování Miley jsem si nechal udělat po rozvodu v roce 2010, ale pak jsem se dostal do bodu, kdy jsem začal být posedlý. Teď mám 29 tetování, za která jsem utratil 2800 liber a nikdy jsem si nemyslel, že toho budu litovat,“ řekl deníku Daily Mail.

„Teď toho ale lituji. Nikdy jsem o tom tolik nepřemýšlel, ale ovlivňují i mou psychiku. A když řekla v jednom rozhovoru, že jsou děsivá, zjistil jsem, že se mi nelíbí,“ dodal.

Rozhodl se pro laserové odstranění tří největších portrétů zpěvačky, což ho bude stát daleko víc než samotné tetování a může to trvat roky.

McCoid doufá, že si pak bude moct najít přítelkyni a dostane naději na lepší budoucnost.

Zatím obráží televizní pořady o podivínech a nejnověji se chystá do pořadu, jehož námětem jsou zpackaná tetování. „Bude to zaměřené na to, jak jsem se cítil, když Miley řekla, že se jí má tetování nelíbí. Bude to hodně emocionální,“ říká McCoid.